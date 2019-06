Osservato, per la prima volta, un tentativo di accoppiamento dello squalo balena

Lo squalo balena è il pesce più grande della Terra, e gli scienziati non hanno mai osservato, in alcun modo, il rito di accoppiamento di queste creature.

Queste mastodontiche creature, lunghe in media 10 metri e pesanti diverse tonnellate, sono delle specie a rischio, perché altamente sensibili alle minacce umane come la perforazione, la pesca e la navigazione.

Gli scienziati sospettano anche che questi pesci migrino per enormi distanze attraverso i mari tropicali, per raggiungere delle speciali aree di accoppiamento non ancora localizzatw.

Grazie però ad un sorvolo fortunato negli oceani dell'Australia occidentale, un pilota di un tour commerciale individuò uno squalo balena maschio che cercava di catturare l'attenzione di un esponente di sesso opposto della sua specie, per più di un'ora, senza alcun successo.

Il pilota consegnò poi il materiale ottenuto dall'osservazione ai ricercatori del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), fornendo la prima prova al mondo del comportamento di accoppiamento degli squali balena.

Il pesce, nel rito di seduzione di una femmina, sembra che si muova a zig-zag e faccia delle immersioni improvvise (più profonde di quelle che fa abitualmente). A questo proposito George Burgess, direttore del Programma Florida per la ricerca sugli squali, ha affermato che questo comportamento può essere interpretato come quello del pavone.

Il rifiuto all'accoppiamento dell'esemplare femmina può ricondursi principalmente a due motivi: a causa della giovane età o perché l'esemplare fosse troppo impegnata a mangiare.



Nel caso della prima opzione, tutt'altro che banale, i ricercatori si chiedono per quale motivo uno squalo completamente adulto abbia provato ad accoppiarsi con un esemplare più giovane, e credono che possa trattarsi di una conseguenza diretta del numero ridotto di femmine adulte.

Questo scenario ha comunque offerto un'incalcolabile opportunità agli scienziati di conoscere uno dei rituali di accoppiamento più misteriosi del mare. Di recente, è stato ascoltato per la prima volta il canto di una balena franca e trovata una nuova specie: il narluga.