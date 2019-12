Osservato, per la prima volta, un uccello marino intento ad utilizzare uno strumento

Annette Fayet stava studiando una colonia di pulcinella di mare (Fratercula arctica), al largo della costa del Galles, quando osservò qualcosa di molto curioso: uno di questi uccelli, che reggeva un bastone all'interno del becco nero-arancio, ha utilizzato il pezzo di legno per grattarsi.

"Sono rimasta sorpresa ed emozionata", afferma Fayet, ecologa dell'Università di Oxford. I pulcinella di mare non erano mai stati osservati mentre utilizzavano strumenti, così come nessun altro uccello marino. La donna, per immortalare l'uso dello strumento da parte del pennuto ha impiegato ben quattro anni (precedentemente, infatti, ha osservato gli uccelli utilizzare il bastone, ma non è mai riuscita ad immortalare il momento).

Nel 2018, però, sull'isola di Grimsey, in Islanda, una delle macchine fotografiche sensibili al movimento (l'unico modo per fare queste rare osservazioni) è riuscita a catturare uno di questi uccelli intenti in questa pratica. Tali osservazioni, descritte in Proceedings of the National Academy of Sciences del 30 dicembre, rappresentano l'unico esempio noto di uccello in natura che utilizza uno strumento per grattarsi.

Gli scienziati sanno da tempo che alcuni uccelli (come corvi o pappagalli) usano strumenti, principalmente per estrarre cibo. Ma gli uccelli marini, che tendono ad avere cervelli più piccoli, non sono mai stati considerati capaci di far ciò. Questa scoperta suggerisce che l'uso di strumenti negli uccelli potrebbe essere più diffuso e vario di quanto si pensasse in precedenza.

"Non mi sorprende che gli uccelli marini possano utilizzare gli strumenti", afferma Corina Logan, ecologa comportamentale presso il Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia (non era coinvolta nello studio). Questo comportamento nei pulcinella di mare è stato osservato in due popolazioni diverse, nell'arco di quattro anni, e distanti 1.700 chilometri.

Questi uccelli, suggerisce Fayet, potrebbero utilizzare i bastoncini per colpire le zecche - un comune parassita dei pulcinella di mare - dal loro piumaggio. Non solo i pennuti: ultimamente, anche altri animali sono stati osservati mentre utilizzavano strumenti.