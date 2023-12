Osservatorio AGCOM: nel 2023 calano di 100mila unità le linee a banda larga

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni hanno pubblicato in giornata odierna l’Osservatorio sulle Comunicazioni relativo ai primi nove mesi dell’anno, nel corso del quale sono stati registrati dei fenomeni piuttosto singolari nel nostro paese.

Alla fine di settembre 2023, in termini di rete fissa gli accessi complessivi hanno registrato una flessione di 91mila unità su base trimestrale, attestandosi intorno ai 20,08 milioni di linee.

Registrano una flessione di circa 168mila unità su base trimestrale e di 857mila unità rispetto a settembre 2022 le linee in rame. Complessivamente, nell’ultimo quadriennio sono diminuite di 6,15 milioni di accesso.

Lieve flessione su base annua anche per gli accessi FTTC che rappresentano poco meno del 50% della base clienti complessiva, mentre quelli FTTH crescono di 195mila unità nel corso del terzo trimestre dell’anno e di 905mila su base annua. Rispetto a settembre 2019 l’incremento è di circa 3,15 milioni di unità.

Aumentano, seppur in maniera più contenuta, anche le linee FWA che a fine settembre 2023 ammontano a 2,07 milioni di accesso.

Dall’Osservatorio AGCOM emerge che le linee broadband complessive sono stimate a poco meno di 18,9 milioni di unità, in leggera flessione (-63mila) su base trimestrale e -100mila su base annuale. Le linee DSL registrano un calo di 741mila unità su base annua, ma come si legge nel rapporto, tale flessione “non è stata del tutto controbilanciata dalla crescita delle linee in altra tecnologia”.

In termini di velocità, le linee pari o superiori a 100 Mbit/s sono salite del 37,4% dal settembre 2019 al 71,8% dello scorso settembre.