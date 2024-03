L'Osservatorio Spaziale Chandra si trova di fronte a una grave minaccia

L'Osservatorio Spaziale Chandra ha rappresentato per più di due decadi una finestra sull'universo, offrendo agli astronomi dettagli senza precedenti sulla struttura e l'evoluzione celeste. Attraverso la sua capacità unica di scrutare i cieli in cerca di raggi X, ha rivelato l'esistenza di stelle al di fuori della nostra galassia.

L'attuale scenario finanziario delineato da NASA per il 2025 pone una minaccia esistenziale a questo strumento di osservazione. Con un taglio drastico dei fondi, da $68.3 milioni nel 2023 a soli $41.1 milioni nel 2025, e ulteriori riduzioni previste fino a raggiungere un misero $5 milioni entro il 2029, il futuro di Chandra appare incerto. Questa riduzione budgetaria significherebbe non solo la fine di nuove ricerche ma anche un progressivo spegnimento delle operazioni.

Nonostante l'Athena X-ray Observatory sviluppato dall'ESA possa offrire alcune capacità simili, secondo Patrick Slane, direttore del Chandra X-ray Center, non potrà eguagliare la sensibilità di quest'ultimo. A questo si aggiunge l'incertezza riguardante il lancio del successore Lynx, che non ha ricevuto i finanziamenti necessari per il suo sviluppo.

La comunità scientifica si è svegliata davanti a questa inaspettata notizia, pronta a mobilitarsi per salvaguardare uno strumento fondamentale per la comprensione dell'universo. La potenziale chiusura dell'osservatorio lascerebbe un vuoto incolmabile nell'astronomia a raggi X, come sottolineato dall'astrofisico David Weinberg dell'Ohio State University.

La situazione richiede una riflessione profonda sul valore dell'esplorazione spaziale e sulle priorità di finanziamento. Ma la storia è ancor più demoralizzante se si considera che il problema finanziario non è riferito solo a questo strumento ma anche ad altri tre telescopi che potrebbero non essere costruiti i quali permetterebbero di studiare lo spazio addirittura con maggior risoluzione del James Webb Space Telescope.

