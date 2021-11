Osservazione del 1983 potrebbe aver visto il Pianeta Nove, ma il suo scopritore è scettico

Una delle più grandi domande riguardanti il Sistema Solare è sicuramente una: esiste il Pianeta Nove? C'è grande discussione sull'argomento all'interno della comunità scientifica e, mentre molti affermano che il famigerato Pianeta X non possa esistere, altri astronomi cercano continuamente delle prove sul corpo celeste.

L'astronomo Michael Rowan-Robinson dell'Imperial College di Londra nel Regno Unito ha condotto un'analisi dei dati raccolti dall'Infrared Astronomical Satellite (IRAS) nel 1983. Quello che ha trovato è davvero curioso e ha dettagliato le sue scoperte in un nuovo studio pubblicato sul server di pre-stampa arXiv. Il documento è stato accettato per la pubblicazione sul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

L'astronomo ha trovato un trio di sorgenti puntiformi che potrebbe essere una prova del Pianeta Nove. Secondo lo stesso Rowan-Robinson è improbabile che questo sia un avvistamento reale, ma queste informazioni potranno essere utilizzate per triangolare la posizione del misterioso corpo celeste, così da confermare o escludere la sua esistenza.

"Data la scarsa qualità delle rilevazioni IRAS, al limite del rilevamento, e in una parte del cielo molto difficile per le rilevazioni a infrarossi lontani, la probabilità che il candidato sia reale non è certamente molta", scrive l'astronomo. "Tuttavia, visto il grande interesse dell'ipotesi Pianeta 9, varrebbe la pena di controllare".

L'obiettivo dell'IRAS era quello di effettuare un'indagine infrarossa del 99% del cielo. Delle circa 250.000 sorgenti puntiformi rilevate dal satellite, solo tre sono interessanti come candidate per il Pianeta Nove. A giugno, luglio e settembre del 1983, infatti, il satellite ha individuato quello che sembra essere un oggetto che si muove nel cielo.

La regione del cielo in cui è stato osservato questo oggetto è piena di "nubi molecolari", ed è quindi possibile che siano stati rivelati proprio questi conglomerati, invece del Pianeta Nove (a proposito, cos'è questo famigerato Pianeta Nove?). C'è anche da considerare che un'altra indagine simile del cielo nel 2008 non è riuscita ad osservare nulla. Tuttavia, secondo Rowan-Robinson, se interpretiamo questi dati dell'IRAS come reali, possiamo trarre alcune informazioni interessanti sul Pianeta Nove.

Il corpo celeste avrebbe tra le tre e cinque volte la massa della Terra e si troverebbe a una distanza orbitale di circa 225 unità astronomiche. "Le rilevazioni IRAS non sono della massima qualità, ma varrebbe la pena cercare alle lunghezze d'onda ottiche e del vicino infrarosso in un anello di raggio 2,5-4 gradi centrato sulla posizione del 1983", si legge infine nel documento.