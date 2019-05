L'osservazione del buco nero non è finita: astronomi al lavoro per immagini più chiare

Dopo aver catturato la prima immagine di un buco nero, gli astronomi adesso hanno un nuovo obiettivo: ottenere una foto più nitida. Gli scienziati della Radboud University e dell'Agenzia Spaziale Europea, vogliono raggiungere questo obiettivo lanciando radiotelescopi nello spazio.

L'idea è di posizionare due o tre satelliti in orbita attorno alla Terra per osservare più facilmente i buchi neri, in questo nuovo progetto che si chiama Event Horizon Imager (EHI). Gli astronomi hanno anche mostrato che aspetto avrebbero le immagini di Sagittarius A* (che potete osservare in calce all'articolo) se fossero state scattate da questi satelliti.

Freek Roelofs, autore principale dello studio, afferma che ci sono molti vantaggi nell'utilizzare i telescopi in orbita invece che sulla Terra. "Nello spazio, puoi fare osservazioni a frequenze radio più alte, perché le frequenze dalla Terra sono filtrate dall'atmosfera, questo ci permette di fare un grande passo in avanti. Con immagini con una risoluzione più di cinque volte ciò che è possibile con l'EHT."

Immagini più nitide di un buco nero restituiscono dettagli migliori, che potrebbero essere utilizzate per testare al meglio la teoria della relatività generale di Einstein e scoprire nuovi segreti su questi colossi del cosmo. Inoltre, l'EHI si focalizzerà anche su altri cinque buchi neri, più piccoli di Sagittarius A* e Messier 87.

"Le simulazioni sembrano promettenti da un punto di vista scientifico, ma ci sono difficoltà da superare a livello tecnico", afferma Roelofs. Inizialmente questi telescopi nello spazio saranno indipendenti, ma si sta prendendo anche in considerazione un sistema ibrido con l'EHT, che potrebbe creare immagini in movimento di un buco nero.