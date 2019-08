Gli ossicini più piccoli del corpo potrebbero rivelare molto sullo stato di salute

All’interno del cavo timpanico esistono tre ossicini (martello, incudine e staffa) chiamati Catena degli ossicini. Essi stabiliscono un contatto con la membrana timpanica permettendo la trasmissione delle vibrazioni dall’esterno all’orecchio interno e, quindi, al cervello.

Questi tre ossicini rappresentano le ossa più piccole presenti all’interno del corpo umano.

Ebbene, studiando questi tre ossicini da venti scheletri di giovanissimi appartenenti al 18° e 19° secolo, gli scienziati hanno scoperto una possibile correlazione tra le malattie legate ad una scarsa o scorretta dieta (rachitismo e scorbuto) e la formazioni di questi ossicini.

L’università che ha proposto gli studi è la Bradford University e il team di ricercatori che vi ha lavorato ha identificato che gli ossicini di una persona possono fornire una correlazione tra dieta e fisiologia e, potenzialmente, si potrebbero identificare i bambini a rischio di malattia nella vita futura nonché osservare e studiare la salute materna e infantile nelle popolazioni antiche.

Insomma, i tre ossicini più piccoli del nostro corpo, potenzialmente, potrebbero dirci molte cose sul nostro stato di salute.

Questi ossicini si formano presto, quando il bambino è ancora nell’utero materno, e terminano il loro sviluppo nei primi due anni di età.

A differenza delle altre ossa non si rimodellano e forniscono, quindi, una fotografia, una istantanea, della salute della madre e del feto durante le prime fasi della gravidanza.

Dunque secondo lo studio carenze nella dieta della madre, quindi del feto, provocherebbero malformazioni in questi ossicini che, proprio per la loro capacità di non rimodellarsi, offrirebbero delle istantanee sullo stato di nutrimento di madre e figlio.