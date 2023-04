Ecco quanto ossigeno consuma il nostro cervello: è davvero 'affamato'

Il nostro cervello ci permette di pensare, ma queste funzioni non sono comunque ridotte alla sola produzione di pensiero. La materia grigia ci consente di muoverci pre-determinando i nostri movimenti, ma anche di compiere molte attività che appaiono automatiche ma necessitano di una regolazione profonda.

Quest’ultimo costituisce solo il 2% del nostro peso corporeo, ma consuma il 20% dell'ossigeno che respiriamo e il 20% dell'energia prodotta all’interno dell’organismo. Questo enorme consumo di ossigeno e di energia consente un‘infinità di reazioni chimiche, delle quali moltissime sono ancora sconosciute o conosciute solo parzialmente.

Gli scienziati hanno lavorato per molti anni per svelare il complesso funzionamento del cervello. I loro sforzi di ricerca hanno notevolmente migliorato la nostra comprensione della funzione cerebrale. Non solo: il progresso scientifico e tecnico realizzato nell'ultimo decennio in tutti i settori della ricerca sulla nostra materia grigia è stato sorprendete.

Grazie all'utilizzazione di nuove tecniche di imaging, gli scienziati possono ora visualizzare la nostra scatola cranica in azione. Le immagini prodotte con queste tecniche consentono di individuare zone particolari del cervello che sono, singolarmente o sinergicamente responsabili di funzioni di alto livello come l'attenzione, la memoria e le emozioni (a proposito, sapete che funziona come un computer quantistico?).

Siamo alla fine, ma se sei arrivato fin qui sarai sicuramente curioso di scoprire le 8 cose che non sapevi sul nostro "calcolatore organico".