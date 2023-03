L'ossigeno può far male? Scopriamo insieme i rischi dell'iperossia.

Quando si parla di ossigeno, non viene mai da pensare a quanto potrebbe rivelarsi dannosa una sua assimilazione impropria. Respirare infatti aria che contiene livelli di ossigeno più elevati rispetto al normale (21%)può causare danni agli organi, convulsioni e persino la morte. Come mai? Scopriamo insieme i meccanismi dell'iperossia.

Ad alte concentrazioni, l'ossigeno è tossico per ogni forma di vita sulla Terra, dai batteri alle piante, passando per animali ed ovviamente le persone. Sicuramente, anche una sua mancanza è fatale, a dimostrazione del fatto che vi è una quantità intermedia di ossigeno entro la quale prospera la maggior parte della vita sul nostro pianeta.

Un nuovo studio dei ricercatori del Gladstone Institutes di San Francisco, e pubblicato sulla rivista Molecular Cell, rivela infatti come l'eccesso di ossigeno modifica diverse proteine ​​nelle nostre cellule che contengono ferro e zolfo, attraverso un processo chimico simile a quello che genera la ruggine del ferro.

In seguito, quelle stesse proteine ​​"arrugginite" innescano una cascata di eventi che danneggiano altre cellule e tessuti, con implicazioni importanti per condizioni patologiche come attacchi di cuore ed apnee notturne.

Il dott. Isha Jain, ricercatore del Gladstone Institutes ed autore del nuovo studio, ha affermato: "Questa ricerca ci ha permesso di mettere insieme una sequenza temporale molto specifica per ciò che accade nell'iperossia. I risultati non erano affatto quelli che ci aspettavamo, ma è molto interessante sapere finalmente come si svolge questa particolare sequenza di eventi".

Il lavoro dell'istituto di ricerca americano, che ha visto come autori anche il dott. Galih Haribowo e la dott.ssa Kirsten Xuewen Chen, ha utilizzato la moderna tecnologia di modifica del genoma CRISPR per testare i ruoli di una varietà di geni nell'iperossia, scoprendo come potevano venire compromesse diverse funzioni cellulari, tra cui la riparazione del DNA danneggiato, la produzione di nuovi elementi costitutivi del DNA e la generazione di energia cellulare.

Inoltre, studi recenti hanno rivelato che respirare troppo ossigeno supplementare potrebbe essere dannoso per i pazienti con patologie cardiache e per i neonati prematuri. Allo stesso modo, nell'apnea ostruttiva del sonno, le improvvise "mangiate" di ossigeno, che seguono le pause nella respirazione, possono essere una componente chiave nell'aumento dei rischi di salute nei pazienti cronici.

