Un osso 'misterioso' è stato scoperto all'interno del tessuto cardiaco degli scimpanzé

Un curioso piccolo osso è stato trovato nel tessuto cardiaco di diversi scimpanzé, secondo uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Scientific Reports. I ricercatori affermano che sembra essere un os cordis, un osso cardiaco che si trova nei grandi ruminanti, come bovini e bufali, ma presente anche nei cammelli e persino nelle lontre.

Grande non più di qualche millimetro, la dimensione dell'osso sembra variare da individuo a individuo. Nulla di simile è mai stato identificato prima negli scimpanzé, o in qualsiasi altra grande scimmia. Potrebbero averlo anche gli umani? "La scoperta di un nuovo osso in una nuova specie è un evento raro, soprattutto negli scimpanzé che hanno un'anatomia così simile agli esseri umani. Alcuni di noi potrebbero avere anche un os cordis", afferma l'anatomista Catrin Rutland dal Università di Nottingham.

Un'ulteriore analisi del tessuto a livelli microscopici ha rivelato che queste strutture erano talvolta fatte interamente di osso, a volte di cartilagine e altre volte erano formati dai due tipi di tessuto. Perché potremmo averlo anche noi? Nell'uomo, la mineralizzazione dello scheletro cardiaco è generalmente dovuta all'età ed è associata a malattie cardiovascolari. Gli scimpanzé non sono così inclini ai problemi dell'arteria coronarica come la nostra specie, ma le malattie cardiache colpiscono ancora quasi il 70% degli scimpanzé adulti in cattività.

Il tipo più comune di malattia cardiaca negli scimpanzé è la fibrosi miocardica idiopatica (FMI), caratterizzata da un accumulo di tessuto connettivo fibroso associato ad aritmia e arresto cardiaco improvviso. Su tutti i 16 cuori che il team ha valutato in questo studio, solo 3 scimpanzé non hanno mostrato evidenza di FMI nei loro cuori e non avevano nemmeno questo osso. Questa patologia nelle grandi scimmie è poco compresa. Tuttavia, se gli autori hanno ragione e questo osso è in qualche modo coinvolto, sarà fondamentale scoprire di più sulla questione.

Gli scimpanzé sono una specie in via di estinzione e le malattie cardiovascolari sono una delle maggiori minacce alla loro vita in cattività.. e forse anche in natura.