Ottenuta la fusione nucleare autosufficiente, ma non si sa come repricarla

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Physical Review Letters, gli scienziati riportano di essere riusciti a creare una reazione di fusione che si auto-alimenta, avvicinandosi alla replicazione della reazione chimica che alimenta il Sole e che potrebbe garantire energia illimitata a tutto il mondo. Ma c'è un problema.

Gli scienziati non sono esattamente sicuri di come ricreare l'esperimento. Per rendere la fusione nucleare fattibile come energia, gli addetti ai lavori devono prima ottenere l'"accensione", ovvero quella caratteristica peculiare che permette al processo di guadagnare più energia di quanto sia necessaria per avviare il motore della fusione.

I ricercatori del National Ignition Facility del Lawrence Livermore National Laboratory in California hanno trascorso più di un decennio cercando di perfezionare la loro tecnica e nel nuovo documento hanno confermato che il loro esperimento fondamentale condotto l'8 agosto 2021 ha prodotto la prima accensione riuscita di una reazione di fusione nucleare.

Tuttavia c'è un problema: nell'ultimo anno i ricercatori hanno cercato di replicare il risultato in quattro esperimenti simili, ma sono riusciti a produrre solo la metà della resa energetica generata nell'esperimento iniziale (1,3 megajoule di energia per 100 trilionesimi di secondo, ovvero 10 quadrilioni di watt di potenza).

L'accensione infatti è molto sensibile a piccoli cambiamenti appena percettibili, come le differenze nella struttura di ciascuna capsula e l'intensità dei laser. "Se si parte da un punto di partenza microscopicamente peggiore, si riflette in una differenza molto maggiore nella resa energetica finale", afferma il fisico del plasma Jeremy Chittenden all'Imperial College di Londra. "L'esperimento dell'8 agosto è stato lo scenario migliore."

Insomma, in questo caso sarà la pratica a rendere perfetti i risultati, ma ecco tutto quello che bisogna sapere sul processo.