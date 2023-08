Ottenuta la prima reazione quantistica 'superchimica', ecco cos'è

Un gruppo di ricercatori è riuscito ad ottenere le prime prove di una reazione superchimica quantistica - ovvero uno speciale tipo di reazione chimica in cui tutti gli atomi si trovano nello stesso stato quantico. È la prima volta che riusciamo a riprodurre questo effetto in laboratorio.

Per raggiungere questo risultato, il team si è servito degli atomi in un condensato di Bose-Einstein, un particolare oggetto per lo studio della meccanica quantistica, definito dagli scienziati come il quinto stato della materia. A temperature estremamente basse, le particelle in questo stato si raggruppano in un'unica entità, producendo degli effetti insoliti.

Nelle normali reazioni chimiche, i singoli atomi o molecole interagiscono tra di loro per creare dei legami; ma quando tutte le particelle sono nello stesso stato quantico, le reazioni sono molto diverse.

"Non si tratta più di una collisione tra particelle individuali, bensì di un processo collettivo," ha spiegato il professor Chin dell'Università di Chicago. "Tutte loro reagiscono insieme." Un aspetto affascinante di questo processo è che maggiore il numero di particelle presenti, maggiore è la velocità della reazione. Ecco perché viene utilizzato il nome 'superchimica'.

Il team di ricercatori ha osservato la rapida formazione di molecole subito dopo l'inizio della reazione; le molecole che emergono alla fine del processo si trovano tutte nello stesso stato. "Quello che abbiamo visto è in linea con le nostre previsioni teoriche," ha aggiunto Chin, entusiasta dei risultati ottenuti.

L'esperimento è stato eseguito con molecole semplici formate da due atomi, ma ora lo scopo del team è quello di ampliare i test a reazioni più complesse - sia per potenziali applicazioni industriali che per mettere alla prova alcune leggi fisiche fondamentali.