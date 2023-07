Sono stati ottenuti grandi risultati con la generazione di ossigeno su Marte

Nel vasto e inesplorato paesaggio marziano, il rover Perseverance della NASA sta conducendo esperimenti che potrebbero avere un impatto significativo sul futuro dell'esplorazione spaziale. Uno di questi esperimenti riguarda la produzione di ossigeno da parte dell'apparato MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment).

"Abbiamo ottenuto risultati eccellenti", ha dichiarato Michael Hecht, investigatore principale di MOXIE, in un'intervista a Space.com. "Questo è stato l'esperimento più rischioso che abbiamo fatto." Durante un periodo di 58 minuti, MOXIE ha prodotto circa 12 grammi di ossigeno all'ora, il doppio di quanto previsto.

Ecco il funzionamento di MOXIE: il dispositivo funziona aspirando l'aria marziana in un serbatoio e poi utilizzando un processo elettrochimico per strappare un atomo di ossigeno da ogni molecola di anidride carbonica. Questo processo non è privo di rischi, poiché il prodotto solido del carbonio può accumularsi all'interno del dispositivo.

Tuttavia, nonostante i rischi, nel corso del 2021, sono stati condotti esperimenti di un'ora in sette occasioni, anche durante l'inverno marziano. Purtroppo, i fondi per l'esperimento dovrebbero esaurirsi entro la fine dell'anno, il che significa che Hecht e i suoi colleghi stanno cercando nuovi collaboratori. Nel frattempo, gli scienziati sperano di costruire prototipi terrestri in grado di generare abbastanza ossigeno per un'intera missione su Marte.