Ottenuto un limite superiore per la massa del neutrino

Un gruppo internazionale di ricercatori ha ottenuto un limite superiore alla massa del neutrino. Nel loro studio, pubblicato sul Physical Review Letters, gli scienziati hanno spiegato come sono arrivati a questa difficile misura e perché questo risultato è così importante.

Il neutrino è una particella molto elusiva, a causa della sua piccola massa e della sua carica neutra interagisce raramente con la materia e per questo è molto difficile da rilevare. È stato teorizzato da Wolfgang Pauli per spiegare le caratteristiche del decadimento beta e fu scoperto nel 1956 da Cowan e Reines. Sono passati molti anni dalla sua scoperta ma ancora non sono state misurate tutte le sue proprietà e la sua massa rimane molto difficile da definire.

Per lungo tempo si è pensato che il neutrino non avesse una massa, come il fotone, ma alcuni esperimenti, sopratutto l'oscillazione del neutrino da una specie a un'altra, hanno dimostrato come la sua massa fosse diversa da zero.

Gli scienziati hanno provato tre approcci per determinare questa caratteristica; studiare il fondo cosmico a microonde, utilizzare il doppi decadimento beta (un evento estremamente raro), il terzo è l'utilizzo di tecniche per la misura diretta. Quest'ultimo è stato il metodo utilizzato dal team del KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment) presso il Karlsruhe Institute of Technology in Germania.

I ricercatori hanno utilizzato uno spettrometro di massa per studiare il decadimento del Trizio, un isotopo radioattivo dell'Idrogeno. Quando decade emette un singolo elettrone e un neutrino allo stesso tempo. Misurando l'energia dell'elettrone sono stati in grado di definire la massa del neutrino con una precisione mai raggiunta prima e hanno trovato un limite superiore pari a 1.1 eV, circa 500.000 volte più piccola dell'elettrone.

Il neutrino è una particella fondamentale e determinare le sue proprietà è vitale per distinguere tra le molte teorie proposte dai ricercatori che lo coinvolgono. Potrebbe, ad esempio, spiegare l'assenza di antimateria nell'Universo.