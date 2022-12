Ottieni 3 mesi di Amazon Prime in regalo con Vodafone: come riscattarli

Dopo avere visto le offerte di portabilità Vodafone a fine novembre 2022, con prezzi che partono da 7,99 euro al mese, torniamo dall’operatore di origine britannica per una iniziativa promozionale molto interessante: con Vodafone Happy si possono ricevere 3 mesi di Amazon Prime in regalo.

Come notato dai colleghi di MondoMobileWeb, da oggi 2 dicembre all’8 dello stesso mese i già clienti Vodafone iscritti al programma di fidelizzazione Vodafone Happy potranno richiedere 3 mesi di Amazon Prime come premio. Per accedervi è necessario avere l’app My Vodafone installata e visualizzare la selezione di regali accessibili per i prossimi sette giorni. Inoltre, i clienti dovrebbero ricevere un SMS con il link dedicato in queste ore.

I tre mesi di abbonamento ad Amazon Prime, una volta ricevuti, dovranno essere attivati entro il 31 gennaio 2023: coloro che non si sono mai iscritti al piano del colosso dell’e-commerce vedranno il servizio disattivarsi automaticamente una volta terminate le tre mensilità, mentre coloro che hanno già avuto un account Amazon abbonato a Prime in passato dovranno disattivare manualmente il servizio per evitare l’addebito automatico della quarta mensilità. Chi, infine, ha già un abbonamento Prime attivo vedrà il rinvio del pagamento al mese successivo alla scadenza dei mesi in regalo.

Ricordiamo, dunque, che grazie ad Amazon Prime si accede non solo alle consegne gratuite degli ordini effettuati sul portale, ma anche a film, serie TV, match della UEFA Champions League, Amazon Music, Amazon Photos e offerte lampo del Prime Day.

Tornando a parlare però di Vodafone, lo scorso novembre l’operatore ha annunciato un aumento dei prezzi in tutta Europa.