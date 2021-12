Ottieni fino 5 mesi di Apple Music gratis con Shazam: ecco come

Replicando l’esperienza del novembre 2020, Shazam ritorna a regalare fino a cinque mesi di Apple Music all’utenza interessata. Il servizio di riconoscimento delle canzoni, anch’esso di proprietà del colosso di Cupertino, non renderà però questa iniziativa valida per tutti gli utenti.

Esattamente come l’anno scorso, per accedere a queste mensilità di utilizzo gratuito di Apple Music sarà necessario essere nuovi utenti della piattaforma di streaming. Il regalo natalizio potrà essere riscattato mediante la pagina dedicata da Shazam: una volta visitata da smartphone basterà aprire il link mostrato su schermo o, in caso di accesso da PC, sarà sufficiente inquadrare il codice QR con le apposite app Android o iOS.

A questo punto, il sistema chiederà soltanto di accedere con il proprio Apple ID e i mesi gratuiti di Apple Music verranno consegnati immediatamente: in qualità di nuovi utenti della piattaforma, riceverete i tradizionali tre mesi offerti dalla Mela assieme ai due mesi di regalo da Shazam. Per cinque mesi, dunque, potrete provare il servizio senza spendere un euro. In caso di soddisfazione, allora potrete proseguire pagando la quota mensile di 9,99 Euro. In conclusione, ricordiamo che l’iniziativa natalizia resterà valida e attiva fino al 15 febbraio 2022.

Sempre à propos della Mela, gli sviluppatori hanno smesso di firmare iOS 15.1.1 qualche giorno fa, bloccando così il downgrade del sistema operativo per iPhone.