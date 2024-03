Questa ottima friggitrice ad aria Haier è in offerta da Unieuro, per pochi giorni

Mentre Unieuro ha lanciato il nuovo volantino di Marzo 2024, tra le offerte solo online che scadranno alle 23:59 di domani 17 Marzo 2024 troviamo un’offerta molto interessante su un modello di friggitrice ad aria Haier.

Friggitrice ad aria Haier in offerta da Unieuro

Si tratta della Haier HAF5TWA 011, che può essere acquistata a 192 Euro, in calo di 90 Euro rispetto ai 219,99 Euro di listino. Unieuro garantisce la consegna a domicilio, senza costi aggiuntivi, tra il 18 ed il 20 Marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, ed anche il ritiro in negozio è gratuito.

La friggitrice ad aria in questione è da 7 litri ed include 9 programmi di cottura. Dotata anche di un controllo della temperatura preciso che permette di godersi ogni metodo di preparazione di cibi, dall’arrosto alla cottura lenta, mentre grazie al vetro trasparente superiore è possibile controllare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento della cottura senza perdere calore e senza aprire il cestello.