Buone notizie per chi porta le lenti a contatto

Le lenti a contatto sono una salvezza per chi ha difetti visivi ma non vuole (o sopporta) portare gli occhiali. Pensate che in Italia, gli utilizzatori sono circa 4 milioni, un numero enorme di persone che purtroppo deve quotidianamente fare molta attenzione all'igiene di un tale dispositivo medico per evitare spiacevoli infezioni.

Secondo uno studio pubblicato recentemente sulle pagine della rivista Ophthalmology (e finanziato/sponsorizzato grazie al contributo di diverse aziende farmaceutiche, tra cui la SIFI SpA), la combinazione di due antisettici disinfettanti, il poliesanide (PHMB) e la propamidina, è risultata sicura ed efficace nel trattamento di una rara infezione oculare, molto pericolosa per la vista, causata dalla Acanthamoeba spp: la cheratite amebica (AK), che si verifica spesso in chi utilizza lenti a contatto.

Il Dott. John KG Dart, in collaborazione con altri colleghi del Moorfields Eye Hospital di Londra, dopo un'attenta analisi su 127 pazienti, ha confrontato le diverse concentrazioni di PHMB topico in associazione alla propamidina per il trattamento della pericolosa infezione.

I risultati ottenuti dai ricercatori sono stati molto soddisfacenti, dimostrando un tasso di guarigione medica capace di raggiungere picchi dell’86,7% entro 12 mesi dall'inizio del trattamento. Inoltre, non si sono verificati eventi avversi gravi correlati al farmaco e quelli secondari si sono rivelati ottimali: acuità visiva mediana ottimale ed un tasso complessivo di fallimento del trattamento del 13,4%, di cui solo il 6,3% ha richiesto una cheratoplastica terapeutica.

Il Dott. Dart ha affermato in una nota ufficiale: "Ci auguriamo che questi nostri nuovi risultati rappresentino un punto di svolta per il trattamento della cheratite amebica, migliorando la riuscita del trattamento ed affrontando le esigenze dei pazienti attualmente non soddisfatte".

D'altronde, le lenti a contatto non sono solo un presidio medico molto importante ma anche un dispositivo smart per il prossimo futuro, così come già dimostrato da alcune aziende del settore che hanno testato i prototipi di lenti con realtà virtuale, o addirittura lenti alimentate dalle lacrime.