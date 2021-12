Ottime notizie per il telescopio James Webb: la missione durerà più del previsto

Dopo molteplici rinvii il James Webb Space Telescope è finalmente nello spazio. Quello suo è stato un percorso ricco di problemi pre-lancio, ma ora ci sono soltanto buone notizie: stando ai calcoli della NASA, la missione del telescopio potrà durare più del previsto, complice la sequenza di lancio modificata all’ultimo e perfetta.

Come spiegato dalla NASA tramite il blog ufficiale, il modo in cui la sequenza di lancio è stata portata a termine consentirà al telescopio di rimanere nello spazio per operazioni “significativamente” più lunghe delle previsioni degli esperti. Ciò è dovuto dalla decisione dei tecnici di inviare intenzionalmente Webb a una velocità leggermente inferiore a quella necessaria per raggiungere il suo obiettivo, il punto lagrangiano 2 (L2, dove la gravità della Terra e del Sole si equilibrano), per il quale dovranno essere eseguite due correzioni rapide in modo da mantenere l’orbita negli anni a venire.

Il cambiamento di velocità ha fatto sì che tale compensamento con il carburante sia inferiore al previsto, consentendo così al JWST di risparmiare gas per manovre successive o per ottenere anni extra di osservazione. Se il piano della NASA, inizialmente, era dunque quello di far funzionare Webb per un periodo tra cinque e dieci anni, ora potrebbe persino allungarsi oltre la decade.

Riprendendo parte del post ufficiale della NASA, “Dopo il lancio riuscito del telescopio spaziale James Webb della NASA il 25 dicembre e il completamento di due manovre di correzione a metà rotta, il team Webb ha analizzato la sua traiettoria iniziale e determinato che l'osservatorio dovrebbe avere abbastanza propellente per consentire il supporto delle operazioni scientifiche in orbita per più di 10 anni di vita scientifica. (La linea di base minima per la missione è di cinque anni)”.

Se volete continuare a seguire il James Webb Telescope potete tracciarlo tramite il sito dedicato.