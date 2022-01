Ottimi sconti su smartphone OPPO da Amazon: fino al 30% in meno

In giornata abbiamo segnalato un monitor da gaming Acer Nitro al prezzo minimo storico su Amazon, però non è l’unica novità rilanciata sul portale di e-commerce nato a Seattle. Spostandoci verso i dispositivi mobili, da oggi è possibile trovare quattro smartphone OPPO a ottimi prezzi, per tagli fino al 30% sul listino.

Sconti Amazon su smartphone OPPO

OPPO A16s Smartphone, NFC, AI Triple Camera 13+2+2 MP, 6.52” 60HZ Display, 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 4GB + ROM 64GB espandibile, ColorOS11.1, IPX4, [Versione Italiana], Pearl Blue: 159,99 Euro

OPPO A94 Smartphone 5G , 173g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 8GB + ROM 128GB, Batteria 4310mAh, Ricarica VOOC 30W, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Fluid Black: 299,99 Euro

OPPO Find X3 Lite Smartphone 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43'' FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Starry Black: 349,99 Euro

OPPO Reno6 5G, Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43'' FHD+ AMOLED 90Hz Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Stellar Black: 459,99 Euro

Amazon si occuperà sia della vendita, sia della spedizione in ogni singolo caso, e garantirà ai clienti abbonati a Prime la consegna gratuita in un giorno. Al contempo, non manca la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis. Tra gli accessori acquistabili è possibile trovare una cover originale OPPO a cifre tra i 19 e i 29 Euro. Infine, segnaliamo che in alcuni casi la promozione terminerà tra 10 giorni.

