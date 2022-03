Ottimi segnali dal mercato delle schede video: prezzi in discesa a febbraio

Continua il trend positivo di ripresa del mercato delle GPU, dopo che prezzi e scorte delle schede grafiche sono migliorati soprattutto in Europa nel corso del mese di gennaio e delle prime settimane di febbraio. Una stima generale sul mese di febbraio, infatti, indica che il prezzo delle GPU si è ridotto considerevolmente nelle scorse settimane.

In particolare, stando ai dati raccolti da Tom's Hardware, i prezzi delle GPU sono scesi dell'11% in media rispetto allo scorso mese: si tratta di una riduzione decisamente pronunciata, soprattutto considerato che i prezzi delle GPU non si sono abbassati negli scorsi mesi nemmeno al netto di un miglioramento delle loro scorte, a causa dei timori per una nuova scarsità di componenti, che hanno portato i rivenditori a mantenere i prezzi alti.

Le GPU che hanno perso più prezzo in percentuale sono la NVIDIA GTX 1660 Super, la NVIDIA RTX 3070 Ti, la NVIDIA GTX 1650 Super e la NVIDIA RTX 2060, mostrando una più rapida riduzione dei prezzi in campo NVIDIA che in campo AMD. Le GPU di quest'ultima azienda, infatti, hanno fatto riscontrare delle riduzioni di prezzo più minute, soprattutto nel caso delle RX 5500XT da 4 GB e da 8 GB, probabilmente anche perché si tratta di schede video entry-level pensate per mantenersi su prezzi bassi in ogni caso.

Dati alla mano, i valori medi rimangono superiori al MSRP del 35%. Se il dato può sembrare buono, Tom's Hardware sottolinea che diversi produttori, negli ultimi due anni, hanno gonfiato il prezzo consigliato delle loro GPU in risposta alla crisi dei semiconduttori, nella speranza di ridurre la domanda o semplicemente di evitare l'acquisto di schede in massa da parte degli scalper.

Facendo un confronto tra prezzo e prestazioni delle principali GPU sul mercato, pare che il miglior rapporto qualità-prezzo per il mese di febbraio sia quello delle RTX 3080, RTX 3060, RX 6800XT e RX 6600. Se volete farvi un'idea più approfondita dell'andamento dei prezzi per ogni singola scheda video, invece, vi invitiamo a dare un'occhiata al link riportato tra le fonti di questa notizia.