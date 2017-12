Ottimizzazione durata batteria Apple Watch: i consigli di Apple

Tornano i nostri consigli sull'ottimizzazione della durata della batteria sui dispositivi Apple. Dopo aver parlato delle linee guida del produttore per gli iPhone , ora tocca all', lo smartwatch che già al momento del lancio suscitò non poche perplessità tra gli utenti per la questione della batteria.

Il colosso di Cupertino, oltre a raccomandare l'installazione dell'ultima versione del sistema operativo (la cui disponibilità può essere controllata attraverso l'applicazione Apple Watch per iPhone, sono pochi gli accorgimento consigliati dal produttore.

In particolare, durante le camminate o le corse, è possibile attivare la modalità risparmio energetico per disattivare il cardiofrequenzimetro. Per accedere a questa funzione basta aprire l'applicazione Apple Watch, quindi spostarsi nel menù "Allenamento" ed attivare "Risparmio Energetico". Attenzione però: in questo modo il rilevamento ed i dati relativi alle calorie bruciate potrebbe essere molto impreciso e forfetario, dal momento che non si basa sulla fonte principale per il calcolo.

Durante gli allenamenti lunghi, inoltre, Apple raccomanda di utilizzare la fascia toracica Bluetooth per ottenere informazioni ancora più precise sui battiti cardiaci e sulla frequenza. Per poterla abbinare all'indossabile, basterà aprire le impostazioni dell'orologio, scegliere Bluetooth e selezionare dall'elenco "Dispositivi Medici".

Sempre durante gli allenamenti, se si muovono molto le mani è possibile disabilitare la funzione "Attiva se alzi il polso" direttamente dalla sezione "Attiva Schermo" sotto il menù "Generali".

Se si disattiva il Bluetooth su iPhone, la batteria di Apple Watch si esaurisce più velocemente, ecco perchè è consigliabile tenerlo sempre acceso.