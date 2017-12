Ottimizzazione durata batteria iPhone: i consigli di Apple

Tra gli argomenti più discussi delle ultime ore figura stabilmente il caso relativo al rallentamento degli iPhone da parte di Apple, che proprio questa mattina si è scusata con gli utenti, scontando anche la sostituzione della batteria.

Il tutto, come vi abbiamo ampiamente raccontato su queste pagine, è da imputare allo stato di degrado della batteria, che come affermato dalla compagnia di Cupertino col passare del tempo non riescono a gestire i picchi di energia, provocando lo spegnimento improvviso dei dispositivi.

Ma come si può ottimizzare la durata della batteria, soprattutto se questa ha raggiunto un livello di degrado elevato? A fare chiarezza ci ha pensato Apple, attraverso una serie di consigli pubblicati sul proprio sito web ufficiale.

Il primo punto su cui si focalizza il gigante di Cupertino è rappresentato dalla regolazione della luminosità dello schermo e l'utilizzo del WiFi.

Apple, per prolungare la durata della ricarica, consiglia di ridurre la luminosità dello schermo o, meglio, attivare l'opzione "luminosità automatica" attraverso le impostazioni del dispositivo.

Apple inoltre sottolinea che, in caso di caso di utilizzo della connettività ad internet, la rete WiFi consuma meno energia della rete cellulare, ecco perchè ne raccomanda l'attivazione.

Con e ultime versioni di iOS, la Mela ha anche introdotto la modalità "Risparmio Energetico", che quando attivata riduce la luminosità del display, ottimizza le prestazioni del dispositivo e limita le animazioni. Inoltre, quando attivata, le applicazioni non scaricheranno le applicazioni in background e funzioni come AirDrop, Continuity e la sincronizzazione di iCloud vengono disabilitate.

Altri consigli di Apple includono:

Disabilitare le attività in background per le applicazioni non importanti attraverso il menù Impostazioni;

per le applicazioni non importanti attraverso il menù Impostazioni; Disattivare i servizi di localizzazione per le applicazioni;

per le applicazioni; Disabilitare le notifiche per determinate app;

per determinate app; Usare la modalità Uso Aereo nelle aree in cui non vi è alcuna copertura o un segnale debole;

Apple inoltre consiglia di evitare ambienti con temperature estreme (superiori ai 35°), che possono danneggiare le capacità delle batterie e diminuire la durata della singola carica. Per gli iPhone, iPad, iPod ed Apple Watch la temperatura ideale è tra i 16 ed i 22 gradi.

Il produttore consiglia anche di rimuovere alcune custodie durante la carica in quanto possono generare un eccesso di calore.

Se non si ha intenzione di utilizzare il dispositivo per un lungo periodo, Apple consiglia di caricarla al 50%. Se si ripone un dispositivo con la batteria completamente scarica, potrebbe esaurirsi al punto da rendere impossibile una nuova ricarica. Se invece resta inattivo per un lungo periodo con la carica al 100 per cento, la capacità potrebbe deteriorarsi.