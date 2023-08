Questo ottimo robot aspirapolvere di Roborock è in sconto di 120 Euro su Amazon

Neanche Ferragosto ferma gli sconti di Amazon: dopo aver visto le ottime offerte sugli smartwatch di TicWatch, infatti, il colosso dell'ecommerce fondato da Jeff Bezos mette in saldo uno dei migliori aspirapolveri robot in circolazione, firmato nientemeno che da Roborock.

Il dispositivo in offerta è l'aspirapolvere Robot Roborock S8, che viene proposto a 579 Euro tondi tondi, 120 in meno del prezzo di listino, pari invece a 699 Euro. Si tratta di uno sconto del 17% sul MSRP, che viene applicato anche in caso di acquisto rateizzato del prodotto in cinque tranche o in dodici rate finanziate tramite Cofidis. Per i clienti Prime, invece, c'è la spedizione garantita entro il 17 agosto ordinando il prodotto nelle prossime ore.

Il Roborock S8 è un aspirapolvere Robot da 6.000 Pa, dotato di sistema di aspirazione proprietario HyperForce. Secondo l'azienda cinese, il prodotto garantisce una pulizia senza paragoni, raccogliendo e aspirando anche le particelle più piccole senza alcuno sforzo. Questa tecnologia si combina con il sistema DuoRoller di Roborock, che ha montato sul suo robot aspirapolvere delle spazzole in gomma capaci di eliminare più efficacemente lo sporco e di ridurre i grovigli, spazzando via anche i capelli e risultando perfetto per la pulizia dei tappeti.

Altra funzione integrata del prodotto è il sensore LiDAR per gli ostacoli, che permette al robot di utilizzare la tecnologia di imaging 3D a luce strutturata e a infrarossi per riconoscere ed evitare qualsiasi ostacolo durante i suoi cicli di pulizia. Il sensore PreciSense LiDAR di Roborock, inoltre, scansiona gli ambienti e ne crea una mappa 3D con la quale riesce ad elaborare il percorso di pulizia migliore.

Il medesimo sensore può essere utilizzato per la mappatura 3D di interi ambienti a più piani, che si combina con il sistema di hosting intelligente per la programmazione degli orari di pulizia e di ricarica sia per l'intera abitazione che per alcuni spazi precisi.

