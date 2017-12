Otto italiani su dieci trascorreranno un Natale "social"

A quanto pare, per la maggior parte degli italiani (otto su dieci) quello di quest'anno sarà un Natale "social", come rivelato da uno studio condotto daper Groupon.

Come dicevamo, otto italiani su dieci vivranno il Natale su piattaforme come Facebook ed Instagram, e tre su quattro utilizzeranno i famigerati (e da alcuni temuti) gruppi di Whatsapp per scambiare gli auguri con amici e parenti.

Scambio che, ormai, con l'avvento delle nuove piattaforme, diventa sempre più "social". L'indagine condotta ha svelato che solo l'8% degli intervistati non sopporta le chat natalizie, in particolare i maxi gruppi per scambiare gli auguri. Tre su quattro, inoltre, si sono detti favorevoli all'idea di creare gruppi appositamente per scambiare foto e pensieri natalizi.

Il 70%, inoltre sfrutta i canali sociali per entrare ancora più nel clima natalizio, il 60% decide, grazie a Facebook ed altri social network, il menù del pranzo natalizio, il 57% si affida ai social network per capire che regali fare agli amici, mentre il 21% li utilizza addirittura per far sapere agli altri quelli che vorrebbe decidere.

Le fotografie, inoltre, sono le altre grandi protagoniste del Natale: l'80% degli intervistati ha rivelato le proprie intenzioni di condividere fotografie. Tra i soggetti più fotografati, figurano l'albero di Natale, la tavola imbandita ed i selfie in famiglia.