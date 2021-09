Ottobre 2021 tra DVB-S2, SPID, CIE e DVB-T2: tutte le novità in arrivo

Ottobre 2021 si prospetta essere un mese molto interessante ed importante per il nostro paese. Le scadenze sono tante ed interesseranno più o meno tutti i cittadini che quotidianamente si affidano ai servizi digitali, ma si parte anche con lo switch off al DVB-T2.

Partendo dalla "trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione", dal 1 Ottobre cambia il sistema d'accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate: il portale infatti pensionerà i vecchi username e password Fisconline e dalla mezzanotte saranno accettati solo i login con SPID, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale Servizi.

Modifiche anche per il login del sito INPS: l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale infatti prorogato il termine ultimo per il pensionamento del PIN, e sempre dal 1 Ottobre per accedere ai servizi bisognerà utilizzare PID, CIE e CNS.

Sempre venerdì prossimo, continuerà lo switch off al DVB-S2 dei canali Mediaset con Italia 1 che sarà visibile solo in alta definizione, mentre Canale 5 passerà al nuovo standard satellitare il 1 Gennaio 2022.

Ad Ottobre 2021, però, parte anche la transazione al DVB-T2 con alcuni canali Rai e Mediaset che saranno visibili solo in HD su digitale terrestre. Il passaggio riguarderà, anche in questo caso, i canali tematici e non le reti generaliste.

Insomma, si tratta di un mese davvero molto ricco: segnate le date sul calendario!