Ottobre inizia bene per le criptovalute: +10% Bitcoin, crescita generale per altcoin

Dopo il duro colpo al mercato criptovalute dovuto dal blocco totale delle monete virtuali da parte della Banca Centrale Cinese nei confini del Dragone, ottobre sembra iniziare con un grande sospiro di sollievo. In questa prima giornata del mese, infatti, si registra una crescita non indifferente per buona parte delle valute.

Osservando i grafici di CoinDesk notiamo un “muro verde” che si estende dalle monete principali agli altcoin più disparati: ovviamente il nome più importante è il Bitcoin, il quale al momento della scrittura dell’articolo conta su una crescita del 9,32% per un valore allo scambio di 47.189,90 Dollari, contro i 43.167 Dollari circa di apertura giornaliera. Si nota, però, che nelle ultime 24 ore è stato raggiunto il picco di 47.872,35 Dollari, ergo una crescita superiore al 10%; entro fine giornata potrebbe tornare a tale quota.

Ethereum vede allo stesso modo una tendenza positiva, con una crescita fluttuante attorno all’8% e un valore di scambio attualmente pari a 3.213,15 Dollari, contro i 2.975,44 Dollari di apertura. Anche XRP, in questo momento, registra un +8,69% con un valore di scambio pari a 1,02 Dollari, sebbene nel primo pomeriggio odierno abbia raggiunto quota 1,07 Dollari. Allo stesso modo, Cardano cresce dello 6,05% per un valore di scambio pari a 2,21 Dollari, contro i 2,08 Dollari di apertura.

Le crescite più importanti le registrano invece Polkadot (+10,32%, 30,68 Dollari), Algorand (+10,62%, 1,75 Dollari) e Tezos (11,95%, 6,50 Dollari), mentre ribadiamo che la tendenza di oggi è positiva per il mercato criptovalute in toto.

Sempre restando nel mondo crypto, in Svizzera è nato il Crypto Market Index Fund, primo criptofondo nazionale che investirà in asset del settore.