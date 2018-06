Oukitel K7: smartphone low cost con batteria da ben 10000 mAh e Android 8.1

Uno dei problemi di cui l'utenza smartphone si lamenta spesso è la bassa autonomia del proprio dispositivo. Ebbene, Oukitel sembra aver deciso di andare incontro a questo tipo di esigenza con il suo nuovo prodotto low cost K7, che monta una batteria da ben 10000 mAh con supporto alla ricarica 9V/2A.

Oltre al suddetto componente, che in molti definirebbero "da Power Bank", troviamo un display da 6 pollici con risoluzione Full HD+ (2160x1080 pixel) e aspect ratio 18:9, un processore octa-core MTK6750T operante alla frequenza massima di 1,5 GHz, una GPU Mali-T860, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 128GB), una dual camera posteriore Sony IMX214 da 13MP + 2MP con Dual Flash LED e una fotocamera anteriore da 5MP.

Non mancano ovviamente tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal Wi-Fi 802.11 a/b/g/n al Bluetooth 4.0 passando per la porta microUSB standard. Presenti anche il jack per le cuffie, il sensore di impronte digitali posto sul retro e la banda 20 per il 4G. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Oukitel K7 è attualmente in preorder su Banggood.com al prezzo di circa 164 euro. Le spedizioni sono previste in un tempo compreso tra 7 e 35 giorni. Qui sopra potete vedere un video che mostra il dispositivo in questione in funzione.