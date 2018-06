Oumuamua, l'asteroide interstellare a forma di sigaro, non è in realtà un asteroide

Verso la fine dello scorso anno gli occhi elettronici dei telescopi spaziali di tutto il mondo hanno scovato la presenza di un intruso nel nostro Sistema Solare, un nuovo "oggetto" interstellare molto strano. Gli scienziati lo hanno chiamato Oumuamua, anche se la sua natura era sconosciuta: oggi sappiamo qualcosa in più sulla sua formazione.

Dopo l'avvistamento sono partite subito le ricerche, volte ad individuare le caratteristiche e la probabile provenienza del misterioso corpo celeste, anche se le informazioni raccolte in tutto questo tempo non sono servite a dare tutte le risposte che gli esperti cercavano. Oumuamua è ancora circondato da un alone di mistero, anche se la prima conferma sulla sua conformazione potrebbe esserci arrivata da un nuovo studio, condotto di recente dalla rivista Nature.

Stando al magazine, Oumuamua sarebbe con tutta probabilità una cometa. Questa deduzione arriva dopo mesi e mesi di monitoraggio continuo, grazie al quale gli scienziati di Nature hanno osservato che il corpo celeste viene sottoposto ad un'accelerazione di tipo non gravitazionale. I ricercatori spiegano infatti che "Il movimento di tutti i corpi celesti è dettato principalmente dalla forza di gravità, ma la traiettoria delle comete può essere influenzata anche da elementi diversi rispetto a questo tipo di forze, come il rilascio dei gas accumulati all'interno delle relative strutture, tipico delle comete".

Questo verdetto annullerebbe tutte le precedenti teorie che classificano Oumuamua come un asteroide molto particolare, proveniente dai meandri più reconditi dello spazio, oltre a deludere tutti coloro che credevano ciecamente che il nuovo oggetto visto dai telescopi potesse essere una navicella spaziale. In attesa che la veridicità dei risultati dello studio vengano confermati da altre fonti, l'unica certezza che ci rimane su Oumuamua è la sua forma: quella di un sigaro, che viaggia indisturbato al di sopra delle nostre teste.