Oumuamua: gli scienziati sempre più perplessi sull'origine dell'asteroide interstellare

Oumuamua continua a confondere gli scienziati che si stanno interrogando sulle origini dell'asteroide interstellare. Secondo un nuovo studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, infatti, l'oggetto non è fatto di ghiaccio molecolare di idrogeno.

Gli scienziati dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics e del Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI) erano curiosi di sapere se un oggetto a base di idrogeno potesse effettivamente aver compiuto il viaggio dallo spazio interstellare al nostro sistema solare. "Eravamo sospettosi che questi 'iceberg all'idrogeno' non potessero sopravvivere al viaggio, che probabilmente durerà centinaia di milioni di anni, perché evaporano troppo velocemente", afferma il gruppo dietro lo studio.

I ricercatori si sono concentrati sul complesso nebuloso molecolare di W51, un insieme di nubi molecolari vicine alla Terra a soli 17.000 anni luce di distanza, come potenziale punto di origine per 'Oumuamua. "Il luogo più probabile per creare iceberg di idrogeno è negli ambienti più densi del mezzo interstellare: le nuvole molecolari giganti", continua l'astrofisico Avi Loeb, confermando che si tratta di un luogo troppo lontano che non avrebbe favorito lo sviluppo di iceberg di idrogeno.

Attualmente, quindi, la natura dell'asteroide interstellare è attualmente un mistero irrisolto. Tuttavia, Loeb suggerisce che non lo rimarrà per molto più tempo, soprattutto se in futuro saranno scoperti più oggetti di questo tipo. "Se 'Oumuamua è un membro di una popolazione di oggetti simili su traiettorie casuali, allora l'Osservatorio Vera C. Rubin (VRO), che dovrebbe vedere la luce l'anno prossimo, dovrebbe rilevare circa un oggetto simile a 'Oumuamua al mese. Aspetteremo tutti con trepidazione per vedere cosa troverà".

Insomma, solo in questo modo potremo capire la rarità di questo corpo celeste, che fino a poco tempo fa era l'unico esempio di "oggetto interstellare".