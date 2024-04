L'overdose da anguria esiste e (purtroppo) non è per niente piacevole

È strano, ma ci sono tre individui che sono andati in quella che potrebbe essere considerata una vera e propria overdose da anguria. Lo studio è stato pubblicato su Annals of Internal Medicine: Clinical Cases.

Questa non si parla di overdose da marijuana, ma di tre pazienti affetti da insufficienza renale cronica che si sono gravemente ammalati dopo aver mangiato quantità eccessive di anguria. Cosa sta succedendo?

Per rispondere alla domanda, è opportuno ricordare come nell’anguria ci sia in realtà molto di più della "semplice" acqua. Questo frutto è infatti ricco di vitamine e minerali, il più importante dei quali è il potassio.

In una singola fetta di anguria con un peso di circa 286 grammi, ci sono ad esempio 320 milligrammi di potassio, ovvero circa il 12% della dose giornaliera raccomandata per le donne e circa il 9% per gli uomini. Non male!

Il potassio viene utilizzato dai nostri nervi per trasmettere segnali, per la contrazione muscolare, per mantenere normali livelli di liquidi all'esterno delle nostre cellule e per tenere sotto controllo la pressione sanguigna.

Tutto quello in eccesso che non viene utilizzato dal nostro organismo, viene eliminato dai reni e fuoriesce nelle urine. Tuttavia, nelle persone affette da insufficienza renale cronica, i reni non sono così efficienti nel filtrare il potassio.

A questo punto, probabilmente, avrete già individuato il problema. Se per una persona mediamente sana, l’anguria costituisce un’abbondante e utile fonte di potassio, per un soggetto con patologie renali tutto si complica.

Ciò significa che per i tre pazienti dello studio, mangiare troppa anguria ricca di potassio ha portato allo sviluppo di una grave iperkaliemia, una condizione in cui c’è troppo potassio nel sangue.

I pazienti avevano nel sangue tra 6,6 e 7,4 millimoli per litro di potassio, con il range normale che è compreso tra 3,5 e 5,0 mmol/L. Naturalmente, tutti e tre avevano consumato quotidianamente grandi quantità di anguria, in un periodo compreso tra tre settimane e due mesi. Non sempre però l'iperkaliemia ha sintomi evidenti.

Un paziente non riportava alcun sintomo e gli altri presentavano problemi cardiaci attribuiti all'eccesso di potassio. Altri sintomi possono includere debolezza muscolare, formicolio, nausea e, in casi improvvisi o gravi, mancanza di respiro e dolore toracico. Per fortuna, anche se può essere grave, l’iperkaliemia può essere curata. Quale potrebbe essere l’obiettivo di un simile studio?

Dopo aver visto il mirtillo più grande del mondo, gli autori dello studio sperano che la loro scoperta possa sensibilizzare le persone affette da insufficienza renale cronica sui pericoli poco conosciuti derivanti dal consumo di troppa anguria.

"L’anguria è un frutto estivo popolare e sebbene banane, patate e pomodori siano noti per causare iperkaliemia, il rischio di iperkaliemia dopo un consumo eccessivo di anguria spesso viene trascurato. Riconoscere la causa dell’iperkaliemia è fondamentale nel trattamento e nella prevenzione di futuri episodi", afferma il team.

