Ecco l'Overshoot Day dell'Italia: perché nessuno parla di questo triste giorno?

Uno dei giorni più tristi e drammatici di ogni anno è appena trascorso. Ieri è stato il nostro Overshoot day. Ma di cosa si tratta? E per quale (assurdo) motivo nessuno ne parla? Scopriamolo insieme.

L’isola di spazzatura non vi basta? Perfetto, poiché ne parlano in pochi, eccovi l’ennesima bella notizia. Anche nel 2023 il giorno in cui l'Italia dovrebbe esaurire le sue risorse coincide con quello dello scorso anno, ovvero ben 230 giorni prima della fine dell'anno: il 15 maggio. Parafrasando, da oggi iniziamo ad usufruire delle risorse che dovremmo consumare… nel 2024.

L’Overshoot day è quella giornata che indica l’esaurimento delle risorse rinnovabili che la Terra è in grado di rigenerare nell’arco di un intero anno. La data viene ovviamente influenzata dalla rapidità con cui tali risorse vengono sfruttate. Per capirci, nel 2022 è stato battuto ogni record a livello globale, con la fatidica data che è stata il 28 luglio.

Per meglio comprendere come siano cambiate le nostre abitudini, basti pensare che cinquant’anni fa nel 1972, era il 14 dicembre. Ciò significa che l’essere umano era in grado di usufruire con parsimonia tutte le risorse come animali, foreste, terra o acqua, arrivando praticamente al corretto consumo annuale.

Ciascun paese mondiale ha il suo Overshoot day, con notevoli differenze. Troviamo ad esempio il Qatar che ha finito le sue risorse già nel mese di febbraio e l’Ecuador che le consumerà a dicembre.

Questo indicatore è stato realizzato dal Global Footprint Network (Gfn), ovvero un’organizzazione internazionale che si occupa di contabilità ambientale. Ci si basa essenzialmente sulla biocapacità, cioè l’insieme di servizi che ci offrono i vari ecosistemi e sull’impronta ecologica che consiste nelle risorse di cui necessita una data popolazione per supportare le proprie attività quotidiane. Come è facile immaginare, nel momento in cui la seconda supera la prima, si è letteralmente in debito per l’anno in corso. Ma quanto è grave il nostro stile di vita?

Dividendo i due dati, si ottiene un risultato pari a 2,68. Cosa significa? Semplice, se l’intero pianeta avesse il nostro stesso stile di vita, avremmo bisogno di quasi 2,7 pianeti (per vivere "solo" nel 2023).

Per evitare di ripetere il raccapricciante episodio in cui Don’t Look Up è divenuto realtà, è importante sottolineare come questi dati vengano calcolati pro-capite e quindi non vengono falsati dalle oscillazioni della popolazione. Cosa fare dunque per tentare di risollevare (ancora una volta) una situazione sempre più drammatica? Basterebbe realmente poco.

Un pratico esempio è lo spreco alimentare, stimato in circa 67 chili all’anno pro capite nel nostro Paese. A livello globale, basterebbe dimezzarlo per spostare in avanti di ben 13 giorni l’Overshoot day. Forse, dovremmo tutti riflettere…