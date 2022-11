Oxana Malaya: La storia della ragazza allevata dai cani

Oksana Oleksandrivna Malaya, nota ai più come Oxana Malaya, è una donna nata nella sovietica Ucraina. Oggi ha 35 anni e vive in una casa di cura per pazienti con disagi mentali. Il motivo? Viveva come un cane, letteralmente.

Oxana ebbe la sfortuna di nascere da due genitori alcoolizzati, i quali non esitarono a silenziare il pianto della bambina lasciandola fuori alla porta, a soli 3 anni. La povera creatura strisciò istintivamente verso una fonte di calore e riparo: la cuccia di un cane. Ovviamente, la madre e il padre non si accorsero della sua mancanza. La ragazza vivrà in un branco di cani per ben 5 anni. A mettere fine a questa storia fu un vicino che rese note alla polizia le condizioni della bambina.

Se un infante perde l'opportunità di imparare a parlare prima del quinto anno di età, diventa quasi impossibile per lui comprendere correttamente il linguaggio umano. Durante il quinquennio da cane, Oxana interagiva selvaggiamente con gli esseri umani e gironzolava come un randagio attorno alla casa dei suoi genitori, dove, di tanto in tanto, prelevava del cibo da condividere con il suo branco.

Oggi la povera donna si prende cura degli animali che vivono nei pressi della casa di cura dove abita attualmente, ma sembra non avere interazioni rilevanti col suo cane, stranamente. Il suo tono è piatto e privo di emozioni e la parlantina è priva di cadenza.

Oxana ha potuto imparare di nuovo a parlare perché era in possesso di elementari forme di comunicazione prima di essere abbandonata. In un orfanotrofio le hanno insegnato a camminare eretta, a mangiare con le mani e, soprattutto, a comunicare come un essere umano.

Gli esperti che hanno visitato la trentacinquenne hanno descritto le capacità mentali Malaya al pari di quelle di una bambina di 6 anni, constatando anche una bassa tolleranza per la noia. Ciò che, però, non si è riusciti ancora a correggere è l’istintivo gesto di nascondere gli oggetti che le vengono dati, come un cane con un osso.

Esistono molte storie simili a questa. Ad esempio, Dina Sanichar crebbe con i lupi.

