Il Pūhāhonu è il nuovo vulcano più grande del mondo: si estende per 148.000 km cubi

Sotto le acque delle Hawaii si nasconde un vero e proprio "mostro" passato in osservato per tutti questi anni: il Pūhāhonu, il vulcano più grande al mondo. Il precedente primato era assegnato al Mauna Loa, che si estende per circa 74.000 chilometri cubi; mentre il nuovo detentore del record si estende per circa 148.000 chilometri cubi.

Di questo vulcano si osservano in superficie solo due grandi pezzi di roccia, chiamati Gardner Pinnacles. Il nome "Pūhāhonu", in lingua hawaiana, significa "tartaruga che si alza in cerca di respiro". "Dovremmo chiamare questo vulcano con il nome che gli hawaiani gli hanno dato, piuttosto che il nome occidentale che indicano le due piccole isole rocciose che sono gli unici resti sul livello del mare del maestoso vulcano", afferma il geologo Michael Garcia dell'Università delle Hawaii.

Negli anni '70, i dati batimetrici a bassa risoluzione suggerivano che Pūhāhonu avesse una dimensione di circa 54.000 chilometri cubi e stava per ricevere il titolo come "vulcano più grande del mondo". Tuttavia, il primato venne assegnato al Mauna Loa, grazie a un'indagine approfondita che rilevò le sue dimensioni attuali.

Pūhāhonu riacquista la sua corona solo dopo che vaste indagini sulla regione hanno aggiunto nuovi dati alla nostra attuale comprensione della cresta nord-occidentale delle Hawai, da cui il vulcano sorge. I geologi hanno combinato questo con analisi petrologiche dei campioni di roccia recuperate perfezionando i calcoli del volume e la modellazione basata su questi parametri.

"Nuove intuizioni sulla sua storia magmatica e termica continueranno a essere rivelate man mano che la catena hawaiana verrà mappata e campionata. Queste intuizioni forniscono una comprensione più completa della meccanica e dell'evoluzione termica dei pennacchi del mantello", dichiara infine il geologo.