P20 Pro, Kirin 980, i nuovi Matebook ed i MediaPad. Le foto dallo stand Huawei all'IFA

E' ormai entrato nel vivo l'IFA di Berlino. In attesa della conferenza vera e propria, che dovrebbe cominciare tra qualche minuto, ci giungono per mano di Alessio Ferraiuolo le prime fotografie dallo stand Huawei presente alla fiera tedesca.

Come si può vedere attraverso la galleria che vi proponiamo in calce, il marchio asiatico mette in esposizione molti dei prodotti presentati nel corso delle ultime settimane e mesi. Si parte dal nuovo processore Kirin 980, che viene mostrato in uno stand a se stante che mette in evidenza la grandezza, per arrivare anche al top di gamma 2018 del mercato smartphone: il P20 Pro, ormai divenuto una certezza tra gli appassionati.

Huawei mette in esposizione anche i notebook della gamma MateBook ed i tablet della linea MediaPad M5, tra cui spicca il MediaPad 15.

Il tutto in attesa delle novità che i dirigenti andranno a mostrare alle 14:00 ora italiana sul palco della fiera d'elettronica al consumo più importante del Vecchio Continente, che chiude di fatto la stagione degli annunci.

Come sempre vi terremo aggiornati in diretta raccontandovi le ultime novità che ha in serbo Huawei per i propri consumatori. Vi invitiamo quindi a restare collegati su Everyeye.it per tutte le notizie ed approfondimenti del caso.