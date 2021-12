'Il tuo pacco Amazon è stato trattenuto', occhio all'SMS truffa di Natale: come difendersi

Negli ultimi giorni sono stati tanti gli utenti che hanno ricevuto via SMS un presunto alert di un pacco Amazon trattenuto da un corriere presso il proprio stabilimento. Nella maggior parte dei casi i più esperti hanno immediatamente capito la trappola e non ci sono cascati, ma purtroppo alcuni sono incappati in questo nuovo phishing.

L’SMS recapitato sulla propria SIM (non un Whatsapp, il che potrebbe rendere il tutto più “credibile”), recita che il pacco Amazon è stato bloccato presso il deposito del corriere e che è necessario cliccare su un link allegato per sbloccarlo.

Cliccando sull’indirizzo, si viene reindirizzati ad una pagina che richiede l’inserimento dei propri dati personali ed anche bancari. Inoltre, questo presunto vettore chiede anche il pagamento di una somma di denaro pari a pochi Euro, che però viene seguita da altri addebiti sulla carta che potrebbero svuotarla completamente.

La Polizia Postale in queste ore ha avviato una campagna di sensibilizzazione proprio perché si tratta di un periodo in cui sempre più italiani ricevono i pacchi ed i regali di Natale tramite Amazon e quindi attraverso i corrieri.

Il consiglio della Polizia Postale è di cancellare immediatamente i messaggi di questo tipo e bloccare e mettere nella lista nera dello smartphone il numero di telefono del mattante.

Truffe di questo tipo non sono nuove ed anche lo scorso anno in pieno lockdown aveva spopolato la truffa del falso ordine Amazon.