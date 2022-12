Pace fatta tra Huawei e gli Stati Uniti? Cadono le accuse contro la figlia del CEO

I rapporti tra Huawei e gli Stati Uniti sono stati decisamente altalenanti negli ultimi mesi. Solo due settimane fa, per esempio, Washington ha bandito tutti i modem e i dispositivi telecom di Huawei e ZTE dall'uso negli uffici pubblici americani. Ora, però, arriva sempre dalle autorità americane un importante segnale di distensione.

Nello specifico, la CFO di Huawei Meng Wanzhou è stata scagionata dalle accuse che le sono state mosse dall'FBI nel 2018 e che hanno portato al suo arresto con un'operazione delle autorità americane e canadesi. A riportare la notizia è Reuters, che spiega che la principale imputazione a carico di Wanzhou era quella di aver evaso le sanzioni americane all'Iran in atto nel 2018.

La fine della travagliata vicenda legale, che ormai si trascinava da quattro anni, arriva in un momento particolare della storia dei rapporti tra gli Stati Uniti e la multinazionale cinese: solo qualche settimana fa, per esempio, gli USA hanno permesso a Huawei di importare chip Qualcomm per i propri smartphone di nuova generazione, segnalando un importante allentamento delle sanzioni contro l'azienda. Al momento, infatti restano in vigore solo i blocchi relativi ai chip 5G e ai dispositivi legati alle telecomunicazioni della compagnia cinese.

La notizia è ancora più importante se consideriamo che la CFO di Huawei è anche la figlia del fondatore e CEO dell'azienda, Ren Zhengfei, che ha personalmente cercato per quattro anni di chiederne l'estradizione verso la Cina. Negli Stati Uniti, d'altro canto, Wanzhou rischiava ben 30 anni di prigione, dopo aver già scontato un periodo di tre anni di arresti domiciliari.

Ciò, comunque, non significa che tra Washington e Huawei sia ora tutto rose e fiori: al contrario, contro l'azienda cinese pendono ancora diversi processi giudiziari, compresi quelli relativi alle due spie cinesi arrestate negli USA per aver interferito nelle indagini dell'FBI contro Huawei.