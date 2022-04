Niente pace per Google Pixel 6: nuovo bug chiude automaticamente chiamate in arrivo

Non sembra esserci proprio pace per la gamma di smartphone Google Pixel 6: dopo la scoperta di uno dei bug più bizzarri degli ultimi anni, sorto in seguito al rilascio dell’aggiornamento di aprile 2022, nei due dispositivi mobili ammiraglia di Big G sarebbero emerse altre problematiche particolarmente noiose.

Sulla pagina Reddit r/GooglePixel negli ultimi giorni sono infatti stati pubblicati diversi report e segnalazioni relativamente a un problema tecnico che rifiuterebbe automaticamente le telefonate dei contatti salvati a insaputa degli utenti. Questo bug si manifesterebbe in maniera irregolare e non con tutte le chiamate, per almeno un paio di volte a settimana. Le chiamate rifiutate vengono comunque visualizzate nel registro delle chiamate del telefono e, in certi casi particolarmente anomali, esse si riattiverebbero casualmente anche dopo giorni dal “rifiuto”, senza però avviare effettivamente una chiamata.

Uno di coloro che ha segnalato il bug ha dichiarato che non si tratterebbe di un bug causato dalla funzione di protezione dallo spam che blocca le chiamate indesiderate, tantomeno dalla modalità Non Disturbare o da altre opzioni che influirebbero sulla corretta ricezione delle chiamate.

Al momento della scrittura della notizia Google non sembrerebbe avere ufficialmente riconosciuto il problema, ma dovrebbe essere solamente questione di tempo, soprattutto se si considera l’elevato numero di segnalazioni giunte dal momento dell’apertura del post su Reddit.

Nel frattempo, in rete si parla anche dell’imminente lancio del Google Pixel Watch.