Mi Pad 5, Xiaomi prepara un ritorno in grande stile nel mercato dei tablet

Oggetto di diverse indiscrezioni nel corso degli ultimi mesi, il grande ritorno di Xiaomi nel mondo dei tablet passerà dunque dal nuovo Xiaomi Mi Pad 5, del quale oggi scopriamo finalmente qualcosa in più grazie alle ultime certificazioni ottenute dal dispositivo.

Un'informazione decisamente molto interessante riguarda la possibilità che Mi Pad 5 sia in realtà una serie di tablet e dunque non un singolo dispositivo. Almeno per un primo momento dunque, è possibile che vedremo sul mercato il Mi Pad 5 accompagnato da una versione Pro. Nella variante top di gamma prenderà posto un display con risoluzione 2K, Refresh Rate fino a 120 Hz, Touch Sampling Rate a 240 Hz e piena compatibilità con pennini capacitivi.

Grazie ai render pubblicati da XiaomiPlanet, siamo inoltre in grado di dare un'occhiata a quello che potrebbe essere l'aspetto definitivo dei due device, con bordi estremamente sottili e complesso fotografico simile a quanto già visto sullo Xiaomi Mi 11, del quale abbiamo raccontato la nostra esperienza anche nella recensione completa.

Per quanto riguarda le ultime certificazioni ottenute da Xiaomi per questo dispositivo, queste riguardano in particolare il fronte dell'autonomia. Il modulo adottato da Xiaomi per i nuovi tablet dovrebbe essere di tipo dual cell da 4260 mAh, per un totale di 8520 mAh.

Non dovrebbe mancare infine il sensore biometrico per le impronte digitali e le prestazioni generali dovrebbero essere garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 870, una vera rarità per questo settore, in cui l'offerta Android è caratterizzata soprattutto da chip di fascia media e bassa.