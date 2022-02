Padre impedisce ai figli di usare internet, e per sbaglio blocca un'intera città

Sono tante le possibili cause di un malfunzionamento di internet: problemi alla connessione, una tempesta solare globale che potrebbe mandarla KO o un padre decisamente arrabbiato con i suoi figli che stanno sempre "davanti al computer". Proprio recentemente, quest'ultimo motivo ha causato danni all'intera città francese di Messanges.

Per impedire ai figli di connettersi online durante la sera tardi e la mattina, un padre ha utilizzato un vero e proprio jammer, ovvero uno strumento utilizzato per impedire ai telefoni cellulari di ricevere o trasmettere onde radio (illegale in Francia e in molti altri paesi). Sicuramente una soluzione un po' drastica, che potrebbe costargli fino a sei mesi di carcere e una multa di 30.000 euro.

Un operatore di telefonia mobile - dopo aver notato il blocco delle comunicazioni - ha subito allertato l'Agence nationale des fréquences (ANFR), l'autorità di regolamentazione nazionale delle trasmissioni, che ha portato a un'indagine. Secondo quanto riportano i media locali, i tecnici dell'Anfr si sono presentati direttamente a casa dell'uomo per cercare di capire cosa stesse causando questa incredibile interferenza.

Il dispositivo di disturbo era così potente da interrompere la connettività non solo alla sua residenza ma, a sua insaputa, a quella di molti altri utenti nell'area circostante. Una storia sicuramente assurda e a tratti tragicomica, soprattutto quando la cosa migliore che poteva fare il padre era semplicemente cambiare password del Wi-Fi o staccare la connessione internet nelle ore decise... invece di acquistare un dispositivo illegale.