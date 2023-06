Ecco quali sono i padri peggiori dell'interno mondo animale: uno non te lo aspetti

Fare il papà non è certamente un compito facile, così per "tirarvi su di morale" il libro di Glenn Boozan, "There Are Moms Way Worse Than You: Irrefutable Proof That You Are Indeed a Fantastic Parent", vi racconta quali sono i padri peggiori dell'interno mondo animale.

Gli orsi grizzly, ad esempio, possono arrivare a mangiare i propri cuccioli quando il cibo scarseggia. Mentre comportamenti simili per creature come gli orsi potrebbe sembrare scontati, a causa del loro istinto, esistono altre creature che non sono proprio un esempio di genitorialità sana.

Il pesce ago maschio, ad esempio, può rimanere incinto e partorire, ma il suo interesse nell'essere un padre dura solo durante la gravidanza: "un papà pesce ago mangerà i suoi figli se pensa che siano brutti", scrive Boozan. Un animale che invece potrebbe essere inaspettato per via della sua "crudeltà" - sempre, ricordiamo, in termini umani assolutamente sbagliati come paragone con gli animali - è il cavallo (a proposito, ma avevano le dita?).

Ebbene sì, creature che sembrano essere così nobili sanno essere davvero infami.

"Minacciano i puledri degli altri cavalli e li calpestano fino alla morte", ci racconta Boozan. Se uno stallone è in grado di generare molti figli, ha un vantaggio genetico sugli altri. Tuttavia, poiché uno stallone non può partorire, non può mai essere completamente sicuro che tutti i puledri nelle sue vicinanze siano suoi e, quando si percepisce una minaccia, i figli vengono semplicemente calpestati alla morte.

Questi esempi ci mostrano quanto possa essere diversa la paternità nel regno animale rispetto a quello umano.