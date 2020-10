I padri che trascorrono del tempo con i loro figli sono meno depressi

Quando i padri sono coinvolti con i loro figli, l'impatto è senza alcun dubbio evidente. Un maggiore coinvolgimento paterno durante l'infanzia è stato legato a tassi di mortalità infantile più bassi, un quoziente intellettivo più elevato per il bambino all'età di tre anni e un attaccamento padre-figlio più sicuro e duraturo.

La quantità di tempo che i papà trascorrono interagendo con i loro bambini durante il periodo infantile, inoltre, è anche legata a tassi più bassi di problemi comportamentali nei loro figli quando arrivano all'asilo. In pratica: i bambini hanno bisogno del loro padre. Anche i padri, però, hanno bisogno dei loro figli.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology, ha scoperto che il coinvolgimento di un padre con il suo bambino lo protegge dal successivo insorgere della depressione. "Abbiamo scoperto che i padri che erano più coinvolti con i loro bambini subito dopo la nascita avevano meno probabilità di essere depressi un anno dopo", ha dichiarato l'autore dello studio Olajide N. Bamishigbin Jr., della California State University.

"Ad esempio - continua Bamishigbin - i padri che sono più coinvolti durante l'infanzia possono sentirsi più competenti come genitori ed essere più soddisfatti del loro ruolo nel tempo, e questo potrebbe contribuire a ridurre i sintomi depressivi." I ricercatori hanno condotto delle interviste con 881 padri un mese dopo la nascita del loro bambino esaminando tre fattori chiave: il tempo che il padre ha trascorso con il suo bambino, il suo senso di autoefficacia come genitore e il supporto materiale per il figlio.

"Nel nostro studio, un maggiore coinvolgimento precoce era correlato a una minore depressione in seguito. Questo è molto importante perché suggerisce che se i padri sono coinvolti con i loro bambini precocemente e spesso, la loro salute mentale e la salute dell'intero nucleo familiare potrebbero andare meglio", afferma infine Bamishigbin.