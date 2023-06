Il padrino dell'IA Yan LeCun: 'l'intelligenza artificiale non conquisterà il mondo'

Qualche settimana fa, Yann LeCun aveva duramente criticato ChatGPT definendolo poco innovativo. Oggi, il professore ha voluto affrontare alcuni dei timori sollevati dagli esperti secondo cui l’intelligenza artificiale potrebbe rappresentare un rischio per l’umanità.

Senza mezzi termini, LeCun ha affermato che tali timori sono “assurdamente ridicoli”. Parlando con la BBC, il professore (che lavora come capo scienziato per l’IA da meta) non si è detto d’accordo con quanto affermato da alcuni suoi colleghi, ed ha spiegato che secondo la sua visione “l’IA non conquisterà il mondo. È una proiezione della natura umana sulle macchine”.

Nella sua visione, sarebbe un grave errore tenere la ricerca dell’intelligenza artificiale “sotto chiave”.

I timori delle persone, secondo LeCun, sono legati al fatto che le persone non riescono ad immaginare come possa essere resa sicura l’intelligenza artificiale. “È come se nel 1930 chiedessi a qualcuno come hai intenzione di rendere sicuro un turbojet? I turbojet non sono stati ancora inventati nel 1930, così come l’IA a livello umano non è stata ancora inventata” è il parallelismo portato da LeCun, che sottolinea come “alla fine i turbojet sono stati resi incredibilmente affidabili sicuri”, così come avverrà anche per l’intelligenza artificiale.

Nel corso della stessa chiacchierata, lo scienziato non ha espresso molti dubbi sul fatto che l’IA supererà l’intelligenza umana, ma ha definito “assurdamente ridicolo” il timore che conquisterà la civilità nel giro di pochi minuti.

Il professore ha anche parlato dell’impatto lavorativo dell’IA: “non farà perdere posti di lavoro allepersone, ma cambierà il mondo del lavoro perchè non abbiamo idea di quali saranno i lavori più importanti tra 20 anni”.