Quali sono i paesi con l'aria più inquinata al mondo? Ecco la lista

Secondo un rapporto internazionale, che ha analizzato la qualità dell'aria in tempo reale di ben 6.475 città, milioni di persone stanno respirando aria inquinata che non soddisfa minimamente le linee guida sanitarie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Infatti, in base allo studio condotto da IQAir, una società svizzera di tecnologia dell'inquinamento che monitora la qualità dell'aria, solo 222 città hanno una qualità dell'aria media che adempie agli standard dell'OMS.

Questi limiti prevedono che, le letture annue medie di particelle pericolose nell'aria (PM2,5), non superino i 5 microgrammi per metro cubo, in modo tale da contenere l'inquinamento atmosferico che è considerato la più grande minaccia ambientale, con i suoi 7 milioni di morti all'anno ed altri problemi respiratori come asma e cancro ai polmoni.

I dati sono stati raccolti da decine di migliaia di stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, gestite da governi, organizzazioni senza scopo di lucro, istituti di ricerca, strutture educative, aziende, scienziati ed amatori di tutto il mondo.

Il Bangladesh è risultato essere il paese più inquinato, mentre Nuova Delhi, in India, è la prima capitale del mondo per pessima qualità dell'aria. Gli altri Stati con il più alto tasso di inquinamento atmosferico sono risultati India, Pakistan e Chad che hanno tutti superato di ben 10 volte le linee guida dell'OMS.

Al contrario, Danimarca, Norvegia, Svezia, Australia, Canada, Giappone e Regno Unito si sono classificati tra i migliori paesi per la qualità dell'aria, superando i limiti imposti solo di 1 o 2 volte.

Glory Dolphin Hammes, CEO di IQAir North America, ha affermato alla CNN: "Abbiamo i dati, possiamo leggerli, capirli ed impegnarci davvero ad agire. Ci deve essere un grande passo avanti verso le energie rinnovabili. Dobbiamo intraprendere azioni drastiche per invertire la tendenza del riscaldamento globale altrimenti, l'impatto sarà irreversibile".

Di seguito riportiamo la classifica dei primi 10 paesi o regioni al mondo con la peggiore qualità dell'aria:

Bangladesh, Chad, Pakistan, Tagikistan, India, Oman, Kirghizistan, Bahrein, Iraq e Nepal.

Questi invece i primi 10 paesi al mondo per migliore qualità dell'aria:

Nuova Caledonia, Isole Vergini americane, Portorico, Capo Verde, Saba, Finlandia, Grenada, Bahamas ed Australia.

