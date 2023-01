Nei Paesi Bassi le biciclette stanno diventando un serio problema: cosa succederà ora?

L’uso della bicicletta si sta rivelando realmente problematico, in uno dei Paesi che più ha investito negli anni in mezzi di trasporto alternativi, attenti all'ambiente. Vediamo cosa sta succedendo.

Sappiamo tutti che i Paesi Bassi sono davvero avanti in tema di ecologia, rappresentando difatti uno dei luoghi al mondo in cui l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto è il più diffuso e incoraggiato, a tal punto da inserire delle biciclette all’interno di una biblioteca. Tuttavia negli ultimi anni, il numero di bici elettriche definite anche e-bike, è in costante aumento e questo ha purtroppo portato anche ad un aumento nel numero di biciclette "truccate".

Queste ultime possono infatti raggiungere anche una velocità superiore ai 40 km/h, divenendo un concreto pericolo. Negli ultimi mesi infatti, hanno fatto molto discutere a causa del gran numero di incidenti, che preoccupano fortemente le amministrazioni comunali e le associazioni che si occupano della sicurezza dei ciclisti.

La Fietsersbond (Unione Ciclisti) è ad esempio un'associazione di Amsterdam che da oramai parecchio tempo si appella a maggiori restrizioni per le bici elettriche e per le cosiddette "fatbike" ovvero le bici con copertoni più grandi del solito, utilizzate (teoricamente) per il fuoristrada. Queste in realtà dovrebbero muoversi esclusivamente su piste ciclabili, ad una massima velocità di 25 km/h. Ciononostante, sono anche progettate per andare più veloce di così e molto spesso vengono addirittura modificate.

Una recente ricerca del governo olandese, ha infatti dimostrato che un quarto dei ciclisti che possiedono bici elettriche superano ampiamente il limite, specialmente se sono giovani. "Il problema non sono le biciclette elettriche normali, ma quelle truccate, che sono praticamente motorini illegali" afferma Esther van Garderen, direttrice di Fietsersbond.

In virtù di questo, lo scorso giugno i parlamentari olandesi hanno votato un provvedimento per proibire la modifica delle impostazioni di fabbrica di questo tipo di biciclette. Nonostante il progresso tecnologico continui dunque la sua corsa, come dimostra la bici a "mezza ruota", a noi non resta che sperare che questo provvedimento venga approvato il prima possibile e che il problema si possa finalmente risolvere.