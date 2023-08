Quali sono i Paesi più colpiti dai data breach? Sorpresa: non c'è l'Italia!

A inizio agosto, ha destato enorme scalpore l'attacco hacker russo contro le banche italiane, che ha fatto pensare a molti che i sistemi informatizzati del Bel Paese non fossero così sicuri come pensavamo. Ebbene, le cose non starebbero proprio così. Fortunatamente, infatti, l'Italia non è tra i Paesi più colpiti dai data breach al mondo.

La notizia arriva da una serie di dati di SurfShark, pubblicati a inizio agosto. Secondo la popolare piattaforma di sicurezza in rete, i data breach sono aumentati del 156% tra il primo e il secondo trimestre del 2023, forse anche a causa della situazione di tensione internazionale tra Paesi come Stati Uniti, Russia, Cina e Corea del Nord.

In totale, il popolare provider di reti VPN ha confermato che, nel secondo trimestre del 2023, sono stati pubblicati online i dati di 110,8 milioni di account, con una media di 855 account al minuto leakati sul web. Il grosso di questi attacchi sarebbe rivolto contro il Nord America e l'Europa, con l'Asia a fare da "fanalino di coda" con un totale di 5,8 milioni di data breach nel corso dell'ultimo trimestre.

L'elenco dei dieci Paesi più coinvolti dai data breach al mondo è dunque il seguente:

Stati Uniti d'America Federazione Russa Spagna Finlandia Australia Svezia Francia Sud Sudan Turchia Danimarca

Mancano nomi "importanti" come Italia e Germania, ma anche il Regno Unito, l'India e il Sudafrica, mentre colpisce l'elevato numero di data breach di Paesi come la Danimarca, la Turchia e, soprattutto, il Sud Sudan, anche se in questo caso la ragione dietro agli attacchi potrebbe essere essenzialmente politica.

In ogni caso, l'elenco non si basa sul numero totale di account vittima di data breach sul territorio nazionale: una classifica di questo tipo, infatti, non terrebbe conto delle differenze di popolazione tra i vari Paesi del mondo. Per questo, è stata valutata la "densità" dei data breach di ogni Stato, ovvero il numero di account pubblicati online pro capite. Per questo, la Finlandia è in quarta posizione con meno di 5.000 account trafugati al giorno, mentre la Turchia è in nona posizione con 30.000 data breach ogni 24 ore.