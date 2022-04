Quali Paesi sono inclusi in FIFA+, il servizio di streaming calcistico? C'è l'Italia

Nelle scorse ore, siamo scesi nel dettaglio per capire quali saranno i contenuti inclusi nella piattaforma FIFA+, ma sicuramente molti tifosi continuano a porsi una e una sola domanda: l'Italia è inclusa tra i contenuti disponibili?

Ebbene, anche questi particolari sono stati descritti con perizia e attenzione dell'organizzazione. Il suo primo, gigantesco passo in questa direzione, oltre a rappresentare un'alternativa completamente gratuita per seguire il calcio nazionale e internazionale sul proprio PC e in TV, FIFA+ sarà disponibile già dal lancio praticamente ovunque.

Non esiste, in realtà, una lista di Paesi in cui il servizio sarà disponibile poiché, trattandosi di una piattaforma web, sarà facilmente raggiungibile ovunque non vi siano particolari restrizioni. Esistono, poi, le applicazioni mobili, disponibili sia per Android che per iOS, ma il più grande limite per alcuni Paesi sarà rappresentato dalla barriera linguistica.

Al momento del lancio, infatti, i contenuti presenti in piattaforma saranno fruibili solo in Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo e Portoghese, con sei altre lingue in arrivo a giugno 2022.

Quanto al tipo di contenuti disponibili, la FIFA ha annunciato che ci saranno oltre 40.000 partite all'anno nel suo palinsesto, tra cui diverse competizioni nazionali e internazionali.

Qui entriamo nel campo delle ipotesi. Come suggerito dai ragazzi di Engadget, benché gran parte del focus sia stato posto sui mondiali in Qatar del 2022, tuttavia, sarà molto difficile che il campionato del mondo venga trasmesso in diretta a causa dei vigenti accordi sulla cessione dei diritti televisivi.

Lo stesso, allo stato attuale, dovrebbe valere per i campionati nazionali più prestigiosi. Tra questi, la Bundesliga, la Premier League e anche la nostra Serie A. Tuttavia, non abbiamo assoluta certezza di quello che ci riserverà il futuro, dal momento che, comunque, la FIFA ha spiegato che "FIFA+ offre una copertura in diretta dai campionati di massima serie d'Europa alle competizioni precedentemente non servite di tutto il mondo nel calcio maschile, femminile e giovanile".

Come sempre in questi casi, staremo a vedere.