In alcuni paesi del mondo è illegale essere ambientalisti e le associazioni sono bandite

Sono decine le associazioni ambientaliste che sono presenti in Italia. Fra tutte, le più famose sono il WWF, Legambiente, la LIPU, il Fondo Ambiente Italiano. Insieme si assicurano che le politiche ambientali vengano rispettate e che il patrimonio naturalistico del nostro paese venga salvaguardato.

Grazie a queste associazioni, oggi abbiamo un gran numero di riserve naturali, molte specie vengono tutelate e studiate, si svolgono diverse attività di divulgazione scientifica e in generale la nostra popolazione è molto più consapevole relativamente ai problemi ambientali che affliggono il nostro pianeta.

Eppure, ancora oggi, esistono in tutto il mondo paesi in cui le associazioni ambientaliste - locali e internazionali - sono bandite e perseguitate, dove qualsiasi persona che si dichiara ecologista può finire in arresto o venire violentata da forze dell'ordine e squadre della morte.

Fra questi paesi c'è il Nicaragua, che possiede uno degli scrigni più importanti della biodiversità dell'America centrale. Dalle poche informazioni che infatti ci giungono dalla capitale Managua, nel corso delle ultime settimane molte ONG ambientaliste e associazioni locali hanno subito pressioni da parte del governo guidato dall'ex guerrigliero sandinista Daniel Ortega, intenzionato a cancellare qualsiasi gruppo ambientalista dal proprio paese.

Ortega ha inasprito le leggi contro le ONG, entrate in vigore già da alcuni anni, e ha cancellato gli stipendi di tutti gli oppositori politici, che lottano per la tutela della natura nicaraguegna. Tramite le forze dell'ordine, ha anche arrestato diversi contestatori ed attivisti, consigliandogli di andare via dal Nicaragua se vogliono salva la vita.

Una delle associazione colpite da queste restrizioni, la Fundación del Río, è stata tra le prime a venire smantellata completamente e il suo ex direttore, Amaru Ramìrez, è in esilio in Costa Rica, dove ha denunciato le politiche estrattive e le violenze promosse dal governo Ortega.

"Il mio paese negli ultimi sei anni ha perso più foreste rispetto i 20 anni precedenti, ma ha anche perso la capacità di controllare le proprie risorse, per via delle scelte scriteriate del governo. 170 organizzazioni ambientaliste dedite alla difesa, alla promozione e alla cura dell’ambiente sono state smantellate e gli effetti si stanno cominciando ad osservare sulle comunità territoriali, sulle popolazioni indigene e sulle specie. Gli unici a essere felici di questa situazione sono alcune società private, che hanno ottenuto concessioni non trasparenti da parte dello Stato" ha dichiarato Ramìrez nelle sue ultime interviste.

Il governo ha anche bollato come "fake news" tutte le affermazioni ambientaliste che facevano riferimento agli studi inerenti il declino della biodiversità nicaraguegna, dichiarando che il "movimento ambientalista è solo uno strumento della propaganda occidentale".

Secondo un rapporto dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (noto con la sigla UNHCR), dall'inizio del millennio il Nicaragua ha perso il 22% delle sue foreste primarie e da quando Ortega ha preso il potere la maggioranza delle associazioni ambientaliste sono state costrette a chiudere, favorendo così l'elevato tasso di deforestazione presente nel paese, il più alto dell'America latina.

A causa di ciò, il Green Climate Found (GCF) dell’Onu ha annullato un finanziamento da oltre 64 milioni di dollari e altri fondi indirizzati al Nicaragua, per il mancato rispetto delle politiche ambientali e sociali promosse dalla Nazioni Unite. Parte di questi fondi erano stati concordati durante le COP - le conferenze per il clima - degli ultimi anni e avevano lo scopo d'incentivare nuove campagne di protezione della natura nei paesi che presentano maggiori difficoltà economiche nel sostenere la lotta contro il cambiamento climatico in atto.

