Ecco i paesi del mondo dove le temperatura hanno toccato picchi altissimi

L'estate del 2023 sta vedendo temperature che stanno raggiungendo livelli senza precedenti in tutto il mondo (e secondo gli scienziati nel 2024 sarà molto peggio rispetto a ora). Da giugno, sono stati infranti numerosi record riguardanti la temperatura (negli USA più di 1.000)... ma non solo. Ecco cosa sta succedendo nel resto del mondo.

A giugno 2023, nella storia delle temperature registrate da 174 anni a questa parte, è stato il mese più caldo mai registrato. La copertura globale di ghiaccio marino ha raggiunto un minimo record per giugno, guidata in gran parte da bassi livelli di ghiaccio nell'Antartide e la Death Valley ha raggiunto il suo record di calore durante la mezzanotte.

A giugno, per cinque giorni di fila, la capitale del Giappone ha registrato temperature superiori ai 35 gradi Celsius (potrebbe sembrare poco, ma solitamente il mese più caldo è agosto, che registra temperature minime di 24 °C e massime di 31 °C), segnando un'ondata di calore di più giorni mai vista a Tokyo da quando sono iniziate le registrazioni nel 1875. La città di Isesaki, situata a nord-ovest di Tokyo, ha affrontato il calore sopra i 40 °C il mese scorso, la temperatura più alta di giugno mai registrata nel paese del Sol Levante.

A Roma la temperatura ha toccato i 41,8 °C, mentre in Sicilia ha persino superato i 45 °C. Acadiana, una regione nel sud-centro della Louisiana negli USA, si trova nel mezzo del periodo più lungo di tempo caldo da quando sono iniziate le registrazioni nel 1893: martedì l'area ha registrato il suo 42° giorno consecutivo di temperature superiori ai 32 °C, con 12 giorni che hanno superato i 37 °C.

La Catalogna, una regione nel nord della Spagna, ha raggiunto una temperatura record mentre Cerbero, l'ondata di calore, ha "attaccato" l'Europa meridionale. La città di Figueres ha raggiunto i 45 °C martedì; mentre in Francia, a Verdun, il termometro ha segnato 40 °C per la prima volta nella storia documentata.

"Fino a quando non smetteremo di bruciare combustibili fossili, questo peggiorerà solo", afferma la scienziata del clima Friederike Otto dell'Imperial College di Londra a Seth Borenstein dell'Associated Press. "I record di calore continueranno ad essere infranti. Le persone e gli ecosistemi sono già in molti casi oltre quello che sono in grado di gestire."