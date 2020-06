In quali paesi si preoccupano maggiormente dei cambiamenti climatici?

Gli effetti dei cambiamenti climatici si stanno riversando pian piano sul nostro mondo e sempre più persone si stanno accorgendo di ciò. In quali paesi le persone si preoccupano di più? Un nuovo studio cerca di dare una risposta dopo aver effettuato un'indagine approfondita in 40 paesi, dove sono state intervistate più di 80.000 persone.

Sette persone su dieci pensano che il cambiamento climatico sia "un problema molto o estremamente grave". La mancanza di preoccupazione è molto più alta negli Stati Uniti (12%) e in Svezia (9%). Anche l'Australia non è da meno, anche dopo gli incedi che si sono verificati recentemente, poiché l'8% degli intervistati ritenevano "che il cambiamento climatico non sia affatto grave".

I maggiori livelli di preoccupazione (che si attestavano intorno all'85-90%) provenivano da Cile, Kenya, Sudafrica e Filippine. C'è comunque da considerare che in questi paesi non tutti hanno a disposizione internet, e coloro che ne usufruiscono sono le persone più benestanti e istruite. I cinque paesi con il tasso di preoccupazione più basso si trovano tutti nell'Europa occidentale: Belgio, Danimarca, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi, solo circa la metà degli intervistati riteneva importante il cambiamento climatico.

Tuttavia, la preoccupazione per il clima sembra essere aumentata, almeno in confronto a un sondaggio effettuato nel 2015. Da dove si informano queste persone? Spicca come sempre la televisione (35%), mentre al secondo posto ci sono i siti di notizie online (15%). Insomma, la gente sembra aver finalmente capito il problema.. adesso si deve fare qualcosa per combatterlo!